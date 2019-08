Bumperklever stuit op agent en krijgt boete van honderden euro’s

Nepbommen bij Utrechtse Rabobank waren poging om onder schuldge­sprek uit te komen

7 augustus De 32-jarige man die in februari dit jaar twee nepbommen bij het filiaal van de Rabobank in de Utrechtse wijk Kanaleneiland neerlegde, deed dat om onder schuldgesprekken uit te komen. Dat bekende hij vanmiddag in de Utrechtse rechtbank.