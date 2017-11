Bunnik is favoriete locatie voor mobiele flitsers in Utrecht

Ook in de regio Utrecht wordt veel mobiel geflitst. De A12 heeft een hoge flitsdichtheid, maar het stukje bij Bunnik rond hectometerpaal 64 tot en met 68 springt er extra uit (57 meldingen). Of je nu op de A2 (27 meldingen) of de A27 (54 meldingen) rijdt, let op ter hoogte van Nieuwegein en Vianen. En ook de N230 bij Maarssen blijft een populaire plek voor mobiele controles (37 meldingen).



Bij vaste flitspalen en trajectcontroles is het overtredingspercentage volgens Van Hasselt rond de 1 procent, omdat velen die locaties kennen. ,,Bij mobiele controles ligt het overtredingspercentage met rond de 5,3 procent veel hoger'', zegt hij. Volgens de politieman onderschatten veel automobilisten het gevaar van snelheidsovertredingen. ,,Als je 10 kilometer te hard rijdt, sta je als je remt bijna 30 meter later stil.''