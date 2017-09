‘Bunniks’ manifest roept vrouwen op wethouder te worden

In maart 2018 zijn er weer raadsverkiezingen. Spil is een actie gestart om zoveel mogelijk gekwalificeerde vrouwen over de streep te trekken zich kandidaat te stellen voor een mogelijk wethouderschap. In het gemeentehuis van Bunnik ontving zij vanmiddag de leden van de landelijke wethoudersvereniging, die zij een manifest liet tekenen: ‘50 procent vrouwelijke wethouders in 2018’. Uit de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar horen wat haar betreft ‘echt representatieve gemeentebesturen’ voort te komen. ,,We gaan ervoor zorgen dat Nederland een groot aantal vrouwelijke wethouders krijgt.”

Kwaliteit

Navolging

Zelf is zij wethouder in Bunnik sinds januari van dit jaar, namens het samenwerkingsverband van GroenLinks en PvdA. In een college met twee wethouders, haar collega-bestuurder is een man. Ook in de Bunnikse gemeenteraad is de verhouding man/vrouw ongeveer fifty-fifty, wat Bunnik in de ogen van Spil maakt tot een voorbeeldgemeente. Het is niet voor niets dat juist nu het manifest is getekend: de diverse politieke partijen stellen nu de kandidatenlijsten samen voor de verkiezingen van volgend jaar. ,,Vrouwen moeten dus nú naar voren komen, en hun ambitie laten blijken.’’