Bunschoten plaatst camera’s op ‘Oranjerotonde’ nadat tientallen jongeren zich misdragen na WK-overwinning

Didi uit Overvecht ziet de koning voor haar neus staan in ‘haar straat’ en deelt klacht over zonnepane­len

Overvecht-Noord is één van de eerste wijken in Utrecht die volledig van het gas af moet. Koning Willem-Alexander en minister De Jonge kwamen daarom vandaag op bezoek in de ‘proeftuin’ en spraken met bewoners. Want hoe verduurzaam je, in een wijk waar veel mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben? ,,Door al die zonnepanelen kan ik niet meer gezellig de straat op gluren.’’

15:39