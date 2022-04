Buren Marjolein en Martha maken samen mooie reizen: ‘We werden ingesloten door olifanten’

Hoofdge­recht bij Peter&Selie krijgt dikke plus, maar bij de huisgemaak­te cheesecake valt niets te lachen

Vorige week Maarssen, volgende week Nieuwegein en deze week hield onze regionale trektocht weer eens halt in Amersfoort. Bij Peter&Selie in de voormalige burgemeesterswoning in de Koestraat. De vraag die je wist dat zou komen dan maar meteen gesteld…

7 april