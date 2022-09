Buren Monique en Henk zijn de gezichten van de Buurtkamer: ‘Hij doet de koffie, ik de social media’

Een babybroer­tje met een hartafwij­king? Moeder Lize schreef een boekje (en ziekenhui­zen delen het nu uit)

Nog even een standaardcontrole bij de verloskundige en dan laat de roze wolk niet lang meer op zich wachten. Maaike Veldwiesch (30) is 37 weken zwanger als plotseling alles anders wordt. Het hartje van haar baby gaat als een razende tekeer. Dit is niet oké, weet ze meteen.

22 september