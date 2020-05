Buren schrokken wakker van Dunja's (23) angstkreten. Gaat haar ex Lorenzo (26) echt vertellen hoe zij dodelijk gewond raakte?

video We mogen weer naar school! Zó zitten de kinderen van deze Utrechtse basis­school morgen in de klas

15:00 Halve klassen, geen juf die over je heen buigt om de som uit te leggen, jassen en tassen mee de klas in en geen ouders op het schoolplein. Maandag mogen de basisschoolkinderen na acht weken thuisonderwijs eindelijk weer naar school, maar wél met allerlei aanpassingen. Zo ziet een schooldag er vanaf maandag uit op de 2e Marnixschool in Utrecht.