'Buren Zuilense Ring' hebben zorgen over meer geluid en uitstoot

De opwaardering van deze randweg is in handen van de gemeente Utrecht, terwijl de Zuilense Ring voorbij het Ghandiplein een provinciale weg is. De bewonersgroep Buren van de Zuilense Ring vraagt nu van haar gemeente Stichtse Vecht meer inzet om de andere overheden van hun twijfels te overtuigen.



De bewoners zien de fly-overs namelijk niet zitten. ,,Een fly-over zorgt ervoor dat het geluid verder draagt en dus over een grotere afstand is te horen. De bewoners van de Maarssense woningen die hier in de buurt liggen zullen hiervan extra geluidsoverlast gaan ondervinden", schrijven ze aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Het opgewaardeerde gedeelte krijgt weliswaar stil asfalt, maar dat geldt niet voor de Zuilense Ring voorbij het Ghandiplein terwijl ook daar het verkeer toeneemt.