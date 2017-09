Burendag Hagestein en Hoef en Haag: waar komt de nieuwe school?

De openbare Meester Vosschool in het dorp Hagestein wordt afgebroken. Naast Hagestein verrijst de Vinex-locatie Hoef en Haag. Grote vraag is nu: komt de nieuwe school midden in deze nieuwbouwwijk of op de grens van Hagestein en Hoef en Haag?

Voor- en tegenstanders van deze twee opties laten zich horen. Het is dinsdag aan de gemeenteraad van Vianen om tot een besluit te komen. Haast is geboden, anders dreigen veel kinderen de komende jaren geen basisonderwijs te kunnen krijgen binnen een redelijke afstand tot hun huis.

Nieuwe bewoners van Hoef en Haag kregen bij de koop van hun nieuwbouwhuis te horen dat er zeker een basisschool komt in het hart van dit nieuwe dorp, dat afstevent op 2.000 bewoners.

Hagestein, dat sinds een herindeling in 1986 bij Vianen hoort, bestaat al sinds de dertiende eeuw. Het dorp heeft een goede dorpsschool, de openbare Meester Vosschool, waar ook al kinderen uit Hoef en Haag op zitten. Aan de Hagesteiners is beloofd dat er bij de bouw van Hoef en Haag een nieuwe school tussen het Vinex-dorp en het oude Hagestein komt. Deze school moet zo de verbinding vormen tussen oud en nieuw. Een groenstrook tussen het oude en het nieuwe dorp lijkt hiervoor geschikt. Wel is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Wethouder Frank Meurs zit duidelijk met de dubbele belofte in zijn maag. Voor de plek tussen de twee dorpen is met een petitie al rond de 540 handtekeningen opgehaald. De andere optie – een school in het hart van het nieuwe dorp – heeft de voorkeur van nieuwe bewoners. Zij zijn in Hoef en Haag komen wonen met juist die belofte in het achterhoofd .

Brede school

Er doen veel onduidelijke verhalen over de nieuwe school de ronde, legt Jolanda van Essen uit. Zij zit in het comité van de Hagesteinse Buurtdag die is georganiseerd door Hagestein Vitaal. ,,De Meester Vosschool moet verhuizen. Ook als de school naar Hoef en Haag gaat, blijft dit een openbare school. Een school tussen de twee dorpen in, biedt de mogelijkheid een brede school te bouwen. Voor zowel christelijk als openbaar onderwijs, maar ook voor opvang. Een school die in Hoef en Haag wordt gebouwd, groeit veel te snel uit zijn jasje, zodat er dan toch weer een nieuwe school gebouwd moet worden.’’