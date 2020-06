Burenruzie in Veenendaal loopt uit de hand: hulpverleners ópnieuw bekogeld, nu met glaswerk

Gefelici­teerd, nijntje (65)! Ook deze bekende Utrechters zijn groot fan van het geliefde konijntje

11:00 Ze is zeer geliefd, wereldberoemd en komt uit Utrecht: nijntje. In 1955 ‘geboren’ tijdens een vakantie in Egmond aan Zee. Daar vertelt Dick Bruna elke avond voor het slapengaan aan zijn oudste zoon Sierk een verhaaltje over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondloopt.