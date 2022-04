Burgemeester: ‘Bewoners explosieflat in Bilthoven voorlopig nog niet naar huis’

Tijdens deze ontmoeting hebben ze de bewoners ook verteld dat hun woongebouw voorlopig onbewoonbaar is omdat er geen gas, water en elektriciteit is. Ook wordt technisch onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosies. Onder andere door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zij kunnen zelf aangeven wanneer zij verwachten hierover meer bekend te kunnen maken.

Na dit technische onderzoek is nader onderzoek nodig om te beoordelen of een deel van het complex bouwkundig gezien in orde is voor verdere bewoning. Of dat uiteindelijk toch het hele complex gesloopt zal moeten worden. Dit nadere onderzoek zal zeker nog enkele weken in beslag nemen.