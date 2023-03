Burgemeester Dijksma in hoger beroep tegen besluit rechter over online gebiedsverbod 17-jarige jongen

Update Dijksma mocht jongen (17) geen online gebiedsver­bod opleggen, overweegt hoger beroep: ‘Teleurge­steld’

Burgemeester Sharon Dijksma mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 niet verbieden om online een oproep te doen om in opstand te komen tegen het 2G-beleid en het vuurwerkverbod. Dat oordeelt de rechtbank. Dijksma zegt teleurgesteld te zijn in het besluit en overweegt hoger beroep.