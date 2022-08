Burgemeester Dijksma in hoger beroep tegen uitspraak demonstratie abortuskliniek

Geeft beslissing van de rechter Jezus Leeft vrij spel in Utrecht? ‘Gemeente verzint vast nieuwe smoesjes’

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vorig jaar de politieke partij Jezus Leeft van Joop van Ooijen ten onrechte verboden pal voor de abortuskliniek in Utrecht te demonstreren. De evangelist is blij ‘dat de rechter niet in de smoesjes van de gemeente Utrecht is getuind’. Toch betekent de uitspraak niet dat de vereniging nu kan demonstreren op het parkeervak voor de abortuskliniek.

