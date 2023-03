Burgemeester Dijksma sluit woning in Vleuten waar zondag explosie plaatsvond

In heel Utrecht maar één stemhulp voor blinden: ‘Dat stembureau is door stakingen nog slechter bereikbaar’

Blinden en slechtzienden zijn zwaar gedupeerd door de staking in het openbaar vervoer op verkiezingsdag. Zij zijn afhankelijk van een speciale stemmal en daar zijn er maar weinig van in ons land: in Utrecht is zelfs maar één stembureau met zo’n mal. Dat stelt belangenorganisatie Solgu.