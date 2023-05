Burgemeester Dijksma: structurele bevoegdheid om huizen te sluiten is noodzakelijk

Na beschie­ting nu explosief bij beautysa­lon: ‘Wat als het de volgende keer echt ‘boem!’ wordt?’

Ze is er kapot van. Uit welke hoek de dreiging komt weet ze nog steeds niet, zegt eigenaresse Sakina van beautysalon Full Glamdutch in Utrecht. Nadat in februari een nachtelijke schutter haar pand al onder vuur nam, hing er vrijdagochtend een explosief aan de voordeur. Voor de tweede keer dit jaar gaat haar zaak op last van de burgemeester 30 dagen op slot.