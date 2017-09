Burgemeester IJsselstein wil snel uitsluitsel over samenwerking met Montfoort

Colleges en raden van IJsselstein en Montfoort moeten op korte termijn de discussie aangaan of ze verder willen met UW Samenwerking en zo ja, op welke manier. Dat stelde burgemeester Patrick van Domburg vorige week in de commissie Bestuur.

Aanleiding voor de opmerking was de commissiediscussie over het openbaar rapport waarin werd gekeken naar de oorzaken van de problemen bij UW Samenwerking. Tijdens die woordenwisseling uitte de LDIJ zijn verwondering over het feit dat het AB van UW Samenwerking - de ambtelijke samenwerking van IJsselstein met Montfoort - veel kritiek uitte op het rapport, inclusief het ontbreken van wederhoor. Hij stelde daarom voor om alsnog een raadsenquête te houden.

De Christenunie constateerde dat Montfoort en IJsselstein, die beiden deel uitmaken van het AB, verschillend in de wedstrijd zitten en vroeg aan Van Domburg hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit voortaan wel zo zal zijn. Het CDA wilde weten waarom medio juni 2016 informatie over het feit dat het tekort niet twee ton, maar veel hoger zou zijn niet is doorgegeven aan de raad.

Gemankeerde start

In zijn antwoord gaf Van Domburg aan dat Montfoort en IJsselstein inderdaad niet altijd over dezelfde rails reden en zei ervoor te willen zorgen dat dit in de toekomst wel zo zou zijn. Over de oorzaken gaf Van Domburg aan dat de gemankeerde start in 2014 nu nog doorwerkte. Zo was er geen businesscase en geen goed onderbouwde taakstelling.