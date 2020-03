Burgemeester Jan van Zanen: ‘18 maart heeft mij ook voorgoed veranderd’

18 maart is in Utrecht nooit ver weg, maar juist de afgelopen dagen kwam de dramatische dag van de tramaanslag weer heel dichtbij. Ook voor burgemeester Jan van Zanen. ,,Als je nu al die lege winkelstraten ziet vanwege het virus, denk je onwillekeurig wel even terug aan toen. Ook al was ikzelf niet in het centrum, ik kreeg natuurlijk wel de berichten over de lege straten en pleinen mee. De impact was gigantisch.”