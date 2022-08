Burgemeester Lopik sluit recreatiewoning na vondst drugs en 1,4 miljoen euro in contanten

Lopik houdt het bij drie windmolens: ‘Aan ons deel van de opgave voldaan’

Lopik is niet van plan om met meer locaties voor windmolens te komen dan de huidige drie bij bedrijventerrein De Copen. ,,Wij staan voor ons eigen deel van het Lopikerwaard-bod als onderdeel van het totale bod in de provincie. Dat gaan we in overleg met de inwoners realiseren’’, laat wethouder Jan Vente weten.

