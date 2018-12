Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht overleden

Marc Witteman werd op 29 januari 2015 geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht. Sinds 1990 was hij actief in het openbaar bestuur. Hij was onder meer raadslid (PvdA) en wethouder van de gemeente Hillegom, waarnemend burgemeester van de gemeente Warmond en wethouder van Leiden. Van 2010 tot 2015 was hij gedeputeerde van de provincie Flevoland.

Publiek afscheid

Condoleance

In het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan in Maarssen is vanaf donderdag een ruimte ingericht waar belangstellenden het condoleanceregister kunnen ondertekenen. Ook in Boom en Bosch in Breukelen, in ’t Kampje in Loenen en in wooncentrum Overdorp in Kockengen liggen vanaf die datum condoleanceregisters. Deze condoleanceregisters kunnen, behalve in het weekend en op 1 januari, tot en met 4 januari worden getekend.