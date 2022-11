Burgemeester Naafs sluit woning in Amerongen wegens drugshandel

Naafs is blij met die meldingen. ,,Het toont eens te meer aan dat het anoniem melden van ondermijnende criminaliteit niet zinloos is. In dit geval heeft het geresulteerd in een grootschalig onderzoek naar serieuze vormen van ondermijnende criminaliteit, die een concrete bedreiging vormen voor de openbare orde en de leefomgeving. Bijzonder in dit geval is dat het politieonderzoek vrijwel in zijn geheel is uitgevoerd met lokale politiecapaciteit.’’