Burgemeester Naafs stuurt vijftig lastige asielzoekers weg uit Leersum

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug stuurt vijftig lastige asielzoekers weg. Eind juni moeten ze naar een andere gemeente verhuizen. Een deel van deze groep zorgde voor grote problemen op het AZC, in buslijnen en in het dorp Doorn.

Het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) wilde de vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV) nog een extra jaar huisvesten op het AZC in Leersum. Maar Naafs vindt dat nu een andere gemeente aan de beurt is. ,,Wij zijn een gemeente die zeer ruimhartig en nobel is, maar nu even niet."



Het zijn jonge asielzoekers uit veilige landen die voor veel overlast zorgden. Zo werden meisjes en vrouwen op het fietspad bij het bushokje bij het AZC lastiggevallen. Ook bedreigden ze buschauffeurs en betaalden ze niet voor een rit. Het gebeurde dat buschauffeurs niet meer wilden stoppen bij het bushokje. Naafs besloot camera’s te plaatsen. Die stonden er drie maanden.

Ook andere asielzoekers in het AZC voelden zich niet altijd even veilig met deze groep in hun midden. Volgens Naafs zorgen deze overlastgevers ervoor dat het draagvlak om asielzoekers op te vangen afneemt. ,,Dat draagvlak wil ik niet verspelen voor die lui uit veilige landen”, licht hij zijn besluit toe.

Gedragsproblemen

Een vijftal asielzoekers werd al eerder vanwege overlast naar een andere locatie overgeplaatst. Daar werden ze behandeld voor gedragsproblemen. Ze zijn na behandeling niet naar Leersum teruggekeerd. Een andere man werd in buslijn 50 betrapt op zwartrijden. De vervoersmaatschappij heeft de bewoner van het AZC een vervoersverbod van acht weken opgelegd voor deze lijn 50 van Veenendaal naar Utrecht. Na het vertrek van de vijftig zijn er nog 425 asielzoekers in het AZC. Daar is plek voor 550 mensen.

Naafs sluit niet uit dat de gemeente bij een volgende aanvraag volgend jaar weer negatief zal reageren. ,,Nu dus even niet, gelet op alles wat gebeurd is.”

Carine Portengen van het COA weet nog niet waar ze met deze groep van vijftig asielzoekers naartoe moet. ,,We houden altijd rekening met tijdelijkheid en nieuwe locaties. We hebben nog niet met een andere gemeente gesproken. Het is ook niet zo dat deze groep bij elkaar blijft. Ze gaan naar plekken in het land waar we nog lege bedden hebben.”

Gevangenisachtige setting

Leersum is niet de enige plek die problemen ervaart met overlastgevende asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Ook in bijvoorbeeld Ter Apel is de situatie problematisch. Het COA stelde eerder dat de ‘veiligelanders’ zouden moeten worden opgevangen op een speciale locatie met een ‘gevangenisachtige setting’. Dat zei het COA nadat haar personeel de noodklok luidde over de veiligheid op de azc’s.

Op verschillende azc’s woont nu ‘een groep overlastgevers die niet openstaat voor begeleiding en gedragsverandering’, zei Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA. ,,Daarop zijn de huisvesting en begeleiding door het COA niet op ingericht.” Volgens Schoenmaker kan de groep, die voornamelijk uit Noord-Afrikanen bestaat, beter in een speciale opvang worden gehuisvest, dus niet op een regulier azc. Bij zo’n speciale opvang zou dan strenger toezicht en handhaving moeten zijn.

Staatssecretaris Harbers (Asiel) zei in februari dat hij zich zou buigen over ‘de mogelijkheid tot verregaande maatregelen’. ,,Maar juridische ruimte kent echter ook zijn begrenzing in Europese regels. Zo staan die detentie van vreemdelingen niet toe, anders dan met het oog op uitzetting.’’