Burgemeester neemt afscheid: ‘Bunnik is het beste wat mij is overkomen’

Iedereen was uitgenodigd. En wie je deze avond ook spreekt, iedereen heeft het over de grote betrokkenheid van de burgemeester bij zijn inwoners en over zijn persoonlijke aandacht voor de inwoners. Zoals Jolanda Wilshaus, in het dagelijks leven verzekeringsadviseur, in het weekeinde trainster van de mini’s bij Bunnik’73. ,,Ik heb de jongste zoon van de burgemeester ook getraind, al even geleden. Maar dat ik hier nu ben om een flesje wijn te brengen, is omdat hij het zag dat ik een paar jaar terug in een dip zat. Hij nam contact op en heeft mij met tips geholpen.’’