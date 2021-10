Burgemeester Sharon Dijksma doet aangifte na bedreigende tekening van galg

Vaccinatie­hok­jes weg: na 585 dagen eerste grote evenement in Jaarbeurs

13:20 Geen 1,5 meter afstand en geen tijdslot. Na 585 dagen is er eindelijk weer een groot evenement in de Jaarbeurs in Utrecht. Woensdagochtend is om 10.00 uur de Kampeer- & Caravan Jaarbeurs van start gegaan. De organisatie is blij: ,,Vaccinatiehokjes weg en nu tijd voor tenten, caravans en campers.”