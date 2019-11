Burgemeester sluit opgeblazen woning Driebergen voor vier weken: ‘Dit was een moedwillige daad’

Naafs: ,,Uit eerste onderzoek blijkt dat het ging om een moedwillige daad. Het onderzoek naar de dader(s) loopt nu. In verband met het onderzoek kunnen er verder geen mededelingen over worden gedaan. De bewoners zijn veilig elders ondergebracht.”

,,De impact op de bewoners is groot”, stelt Naafs. ,,Als zoiets gebeurt geeft dat een onveilig gevoel, ook voor de omgeving. Ik heb besloten om het pand nu via een noodbevel te sluiten om zo de openbare orde en veiligheid te garanderen. Er is andere woonruimte geregeld voor de familie waar ze in rust kunnen verblijven. Hierbij hebben we extra aandacht gevraagd voor de zorg die nodig is voor de bewoners. We blijven de situatie continu monitoren en in de buurt wordt extra gesurveilleerd.”

Arrestatieteam

Het moet een behoorlijke knal zijn geweest, vertelde een wijkbewoner zaterdagochtend. De woningen hebben triple glas. ,,Het moet daarom een flink explosief zijn, als het aan de voor- en achterkant de ruit eruit blaast.” De politie bevestigt dat: er vielen geen gewonden bij de ontploffing, maar de woning is zwaar beschadigd door het explosief dat naar binnen is gegooid.

Een buurtbewoner schrok zich rot toen het explosief tot ontploffing werd gebracht. ,,Het was tien over twee”, aldus de omwonende. ,,Ik dacht dat mijn bed was ontploft. Zo hard. Even later bleek het een paar huizen verderop te zijn.” Verbaasd was hij niet. ,,Er zijn meerdere incidenten geweest. We hebben hier al eens een schietpartij gehad en een arrestatieteam heeft al eens mensen uit de woning gehaald.”

Plofkraak

Omwonenden leggen de link met het criminele circuit. Een zoon van de bewoners zou de veroordeelde plofkraker Aymad A zijn. Hij schoot samen met twee mannen uit Amsterdam met automatische vuurwapens op agenten, die hen achtervolgden na een plofkraak in 2015.

De mannen pleegden de kraak in Breda en vluchtten daarna richting de Belgische grens. Omdat ze tijdens hun vlucht Belgische politieagenten beschoten op de ring van Antwerpen werden zij daarvoor in België berecht en niet in Nederland.