Burgemeester staat voor de klas: In Culemborg hoort iedereen erbij

In het kader van de Week van de Verdraagzaamheid besteedt de Culemborgse schoolgemeenschap een week lang speciale aandacht aan een positief schoolklimaat. Hiervoor kwam vanochtend burgemeester Van Grootheest langs om met 75 scholieren te praten.



Over de vraag hoe het is gesteld met de verdraagzaamheid in Culemborg was Van Grootheest duidelijk. „Culemborg is Nederland in het klein. De stad telt bijna 100 nationaliteiten en er gebeurt veel moois, maar er zijn ook zaken die niet goed gaan. Ik ken helaas de voorbeelden van een Mohammed en een Achmed die geen stageplek kunnen krijgen. Er is echt nog werk aan de winkel in Culemborg.’’