Burgemeester Utrecht sluit geldkantoor vermomd als reisbureau

UpdateDe Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft vandaag per direct een geldtransactiekantoor gesloten na een landelijke politieactie tegen deze zogenaamde money transfer organisaties. Dat kantoor was vermomd als reisbureau maar had reisgidsen uit 2009 in de vitrine liggen.

De politie was de hele dag bezig met invallen in 32 geldtransactiekantoren, onder meer in Utrecht en Amersfoort. De actie is gericht tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren.

De politie heeft daarbij tientallen, veelal gestolen of als vermist opgegeven, identiteitsbewijzen gevonden die mogelijk werden gebruikt bij de geldtransacties. Verder is er een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen, cash dat mogelijk ook afkomstig is van plofkraken. Ook administratie, digitale gegevensdragers, mobiele telefoons, wapens, een gestolen auto en horloges nam de politie mee.

In Utrecht trof de politie een kantoor vermomd als reisbureau waar reisgidsen in 2009 in de vitrine lagen. Burgemeester Jan van Zanen heeft dat kantoor per direct gesloten. In Amersfoort was de politie in actie bij een woning, waar ze bewijzen hoopten te vinden.

Naast politie en Openbaar Ministerie werkten onder meer ook de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten mee aan de landelijke actie. De invallen vonden ook plaats in Rotterdam, Den Haag en Amersfoort. In Rotterdam gaat het zelfs om achttien kantoren in twee straten.

Groei

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen, zegt een politiewoordvoerder. ,,Van zo'n honderd in 2008 naar ongeveer vijftienhonderd nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken."

De stijging is deels te danken aan Europese wetgeving die eind 2009 in werking is getreden. Daardoor konden MTO’s met één vergunning, een zogenaamd Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief worden met agenten.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkt in veel gevallen echter niet in orde: het aanbieden van betaaldiensten staat in 92 procent van de gevallen niet geregistreerd, terwijl ook soms een woonadres als werkadres wordt opgegeven, wat niet mag. In totaal heeft 17 procent van de eigenaren antecedenten op witwassen, fraude, wapenbezit of drugsdelicten.