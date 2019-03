Burgemeester Van Zanen wil keiharde drugseconomie in Utrecht verstoren

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen maakt zich zorgen over de grote invloed van de drugseconomie op buurten en wijken in Utrecht . Hij is bevreesd dat sommige buurten en wijken al dusdanig gecorrumpeerd zijn door criminaliteit dat hieraan meedoen de norm is geworden.

Van Zanen doet die uitspraken in een interview met AD Utrechts Nieuwsblad. ,,In sommige buurten moeten we oppassen – als het niet al zover is – voor het feit dat meedoen de norm is. Dat het normaal is om je geld met criminaliteit te verdienen. Als je niet meedoet dan ben je wel een heel grote sukkel. Fout voorbeeldgedrag in families of wijken en buurten, dat moeten we zien aan te pakken. Want als iedereen in jouw omgeving zich laat verleiden tot het snelle geld, dan is het lastig die verleiding te weerstaan.”

Ouders

De gemeente Utrecht heeft daarom de persoonsgerichte aanpak, de TopX-aanpak voor 80 probleemjongeren, geactualiseerd. ,,We richten ons meer op plegers van drugs- en geweldszaken. In die aanpak betrekken we de ouders. We spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid als ouder. En als zij meeprofiteren van de criminele activiteiten van hun kind, lopen zij het risico zelf ook aangepakt te worden. Daarnaast richten we ons ook op broertjes en zusjes, want we moeten voorkomen dat ook zij het op het foute pad gaan.”

Onlangs ontving de regio Utrecht extra miljoenen om de ondermijnende drugsmentaliteit tegen te gaan. Van Zanen had graag méér gehad. ,,We hebben bij Grapperhaus bepleit dat er meer geld nodig is, en dat het eenmalige potje van 100 miljoen voor het hele land lang niet genoeg is. Deze problemen zijn namelijk structureel ,,Het is zoals het is. We hebben met de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie tijdens de kabinetsformatie gepleit voor meer geld, structureel. Dan kan ik wel blijven zeuren dat we niet méér hebben gekregen, maar ik ga liever aan de slag. Hier gaan we het mee doen.”

