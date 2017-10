Burgemeester Vianen twijfelt of Grand Café Mazaka dit jaar nog opengaat

Grand café Mazaka op de Voorstraat in Vianen is voor minimaal acht weken gesloten op last van burgemeester Wim Groeneweg. De papieren voor de vergunning zijn al een tijdje niet in orde. Groeneweg zegt zelfs te betwijfelen of de horecagelegenheid dit jaar nog open zal gaan.

„Steeds komt er weer wat tussen bij de eigenaar en áls er wat wordt gebracht, dan blijken de papieren toch weer niet compleet”, aldus de burgemeester.

De horeca wordt extra goed in de gaten gehouden. Groeneweg: „Het is algemeen bekend dat horeca nogal eens wordt gebruikt om geld wit te wassen. Als de papieren in orde zijn, is er niets aan de hand. Is dat na lang aandringen nog steeds niet het geval, dan kan ik niets anders doen dan de zaak sluiten.”

'Niet meer dan normaal'

Herman Gleis van het aan de overkant van de straat gelegen Café De Rooie Reiger, kan zich verplaatsen in de harde maatregel. Gleis: „Van mij moeten ze ook alle cijfers en andere gegevens weten. De toiletten moeten in orde zijn, de nooduitgangen. Dat is niet meer dan normaal.”

De horecaman vindt het voor de uitstraling van de Voorstraat wel jammer dat het grand café dicht is: „Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Terrassen trekken altijd mensen. Wat dat aangaat hoop ik dat Mazaka snel weer open kan.”

Mazaka zit in hetzelfde pand als wat eerst café Shamrock was, dat ook op last van de burgemeester werd gesloten. Ondertussen is het grand café alweer aan zijn derde eigenaar sinds de overname bezig.

Shamrock

Groeneweg benadrukt dat het sluiten van Mazaka niets te maken heeft met de sluiting van Shamrock. Bij Shamrock was wél een vergunning, alleen die klopte niet. Degene die daarop stond had een strafblad en dat mag niet. De huidige eigenaar van Mazaka komt na veel aandringen nog steeds niet met de goede papieren en heeft daardoor geen vergunning. Daarom is de zaak met onmiddellijke ingang gesloten.

Groeneweg hoopt dat de sluiting van Mazaka ook een preventieve werking heeft op de horecazaken die ook nog niet helemaal een waterdichte vergunning hebben. „Het is belangrijk dat ondernemers hun spullen op orde hebben”, zegt hij. „Laat dat voor iedereen in Vianen een duidelijk signaal zijn.”

Het staat de exploitant volgens de gemeente vrij om opnieuw vergunningen aan te vragen. Als alles in orde is, worden de vergunningen verstrekt en kan Grand Café Mazaka weer open.