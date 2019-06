Burgemeester Zeist wil crisismanager voor kliniek Den Dolder: stilhouden ontsnapping is ‘onaanvaardbaar’

‘Inpakken’ Domtoren in volgende fase: ‘Vóór de bouwvak helemaal in staal’

18:07 Meer reuring rondom de Domtoren de komende dagen: het ‘inpakken’ van het middelste deel van de toren is begonnen. De planning is dat dit deel van de toren nog vóór de start van de bouwvak ook in staal gehuld is.