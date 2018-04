Buschauffeur Feyenoordhooligans: Ik wilde niet wachten tot de ramen eruit vlogen

Rellen in OndiepDe chauffeur van de bus die zaterdagavond enkele tientallen Feyenoordsupporters in Ondiep afzette, dacht dat hij een reisje naar Enschede voor de boeg had. Dat de voetbalhooligans in Utrecht hadden afgesproken voor een knokpartij, was een verrassing voor hem. ,,Ik wist ook helemaal niet dat in die straat dé FC Utrecht-kroeg zat.’’