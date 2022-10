Busvervoer donderdag opnieuw ontregeld, FNV-chauffeurs gemotiveerd: ‘Laat maar komen’

update Tramver­keer in Utrecht platgelegd en bussen rijden maar deels, chauffeurs bij provincie­huis optimis­tisch

Het tramverkeer in Utrecht ligt stil vandaag. Gisteren, dinsdag 18 oktober, was er nog veel onduidelijk over de landelijke staking in het openbaar vervoer, maar regionale vervoerder U-OV maakte vanochtend met een tweet een einde aan die onduidelijkheid.

11:17