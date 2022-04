Buurt boos na plots opgedoken memo die vermoeden bevestigt: wél over woningbouw gesproken

Ze snapten er niets van in de wijk Welgelegen in Utrecht, toen er vorig jaar ineens een plan was voor 140 woningen op de parkeerplaats van het Rachmaninoffplantsoen. In juli van dat jaar bleek, na spitwerk van de website Utrecht030, dat de bewuste grond door de gemeente in oktober 2018 voor ruim 311.000 euro aan Rachmaninoff bv was verkocht, waarna het een dag na levering voor 969.049 euro meer overging in handen van vastgoedinvesteerder Bouwinvest.