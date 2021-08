Buurt geschokt na overlijden van de trap gevallen vrouw (58): ‘Hij bleef haar naam maar roepen’

Biercafé Oproer herrijst uit de as, maar dan in Overvecht: ‘De brand heeft ons een boost gegeven’

27 augustus Je volledige café zien opgaan in een allesverwoestende brand, nét nadat je - vanwege corona - al het personeel hebt moeten laten gaan. Het was een crisisjaar voor Mark Strooker en Bart-Jan Hoeijmakers van de Utrechtse brouwerij Oproer, en dat is nog zacht uitgedrukt. Nu gloort er licht aan de horizon: het brouwersduo hoopt het voorheen succesvolle biercafé eind dit jaar te heropenen in Overvecht. Daarvoor is nog één ding nodig: 300.000 euro.