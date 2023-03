Buurt in Leidsche Rijn verzet zich tegen 450 tijdelijke woningen: ‘Hele dikke middelvinger naar de wijk’

Z’n hele leven woont ’ie al in de stad, nu gaat Pim (49) voor BBB de Eerste Kamer in: ‘Meer dan platte­lands­par­tij’

Jarenlang was hij overtuigd CDA’er, maar vorige zomer stapte Pim Walenkamp over naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Dankzij het verkiezingssucces van die partij gaat de 49-jarige leraar uit Utrecht binnenkort aan de slag in de Eerste Kamer.