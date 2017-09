Buurt nu redelijk tevreden met azc in Overvecht, blijkt op open dag

Ooit het terrein waar spandoeken hingen tegen de komst van een asielzoekerscentrum is het oude kantoorgebouw aan de Einsteindreef in Overvecht vandaag het vrolijke decor van een open dag.

Of ze nou direct omwonenden zijn of er vanuit hun werk zijdelings bij betrokken zijn, veel bezoekers van de open dag willen het asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef met eigen ogen zien. ,,Er schijnt hier iets bijzonders gaande te zijn”, weet één van hen, verwijzend naar wat ‘Plan Einstein’ heet. In samenwerking met de universiteit worden er lessen Engels en ondernemerschap gegeven en in een hoek van het gebouw wonen ook jongeren uit Overvecht om het contact met Nederlanders te vergroten. Er is plek voor 400 asielzoekers en inmiddels zit het met 360 bewoners bijna vol.

Spandoek

Van tevoren was er veel te doen geweest over de komst van een opvangcentrum in deze wijk. Spandoeken met de tekst ‘bewoners zeggen nee tegen het azc’ aan de hekken en op de muren gespoten hakenkruisen zetten de boodschap kracht bij: dit wil Overvecht niet. Ook José van de Kooij, nu één van de open dagbezoekers, geeft toe dat ze er eerst niet op zat te wachten. ,,Dit was eerst een kantoorgebouw waar in het weekend niemand was. En ik ben hier alleen in de weekenden en dan was het lekker rustig. En dan kwam er opeens zo’n grote groep mensen bij.”

Het valt ze uiteindelijk mee, maar helemaal tevreden zijn zij en haar vriend Richard zeker nog niet. ,,Ik woon hier recht tegenover en mijn slaapkamer zit aan deze kant. Na elf uur ’s avonds zijn hier vaak nog kinderen aan het spelen en gillen. Terwijl ik de volgende dag om half 6 weer op moet”, zegt Richard. ,,Ik heb dat meerdere keren gemeld maar er wordt niet gehandhaafd. Het telefoonnummer dat ik kreeg van de beveiliging ter plekke, werkt niet eens. Dus ik ben hier ook om daar iemand op aan te spreken, een wethouder ofzo.”

Een andere bezoeker komt ook uit de wijk, maar verderop 'dichterbij het spoor'. Filip van Alfen kende het asielzoekerscentrum al: hij wilde er één van de cursussen Engels doen die asielzoekers én wijkbewoners kunnen volgen. ,,Zo ontmoet je ook wat van de mensen hier. Maar ik heb het in de rug en kan niet zo lang zitten. Wie weet, na de volgende operatie”, zegt hij berustend. Hij was al met de rondleiding mee geweest. ,,Op een kamer met vijf andere personen? Waarom geef je de mensen hier niet wat meer privacy?”

Beste opvangkamp

Karama Almaliki, die de Iraakse lekkernij kunafa uitdeelt aan het einde van de rondleiding, klaagt daar echter niet over. Integendeel, de Einsteindreef is één van de beste opvangkampen waar ze heeft gewoond. En dat waren er tien in de afgelopen twee jaar. ,,Het is hier rustig. Je hebt een kamer met je eigen douche en toilet. Op de Ravellaan vroeg ik mijn dochters mij wakker te maken als ze ’s nachts naar de wc op de gang wilden. Niet omdat ik hen niet vertrouw, maar wel de andere bewoners. Dus dit is veel beter.”