Buurt smeekt Gert (van de Plus) om supermarktoorlog te stoppen: ‘Deze strijd wordt over onze rug gespeeld!’

VIDEO Hier ligt straks het grootste (bijna 600 meter lange) regenboog­fiets­pad ter wereld: ‘Já, heláás is dat nodig’

18:35 ‘Iedereen is hier welkom’. Dat is het statement dat de 22-jarige Elias van Mourik wil maken. Maar zo’n klein, ‘gewoon’ regenboogzebrapad? Tsja, dat kennen we nu wel, vond hij. En dus pakt Van Mourik groots uit: over een paar dagen loopt, dankzij hem, het grootste regenboogfietspad ter wereld over de campus van het Utrecht Science Park. ,,Já: helaas is zo’n groot statement maken écht nog nodig.”