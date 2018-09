Buurt treurt na tragische val peuter van balkon; 'Het kereltje heeft gevochten voor zijn leven'

,,Rust zacht mannetje,’’ staat er op een papiertje geschreven. Brandende kaarsjes vormen er een hartje bij. Ook liggen er bosjes bloemen onder het balkon van de flatwoning aan de De Gasparistraat in Utrecht. Hier viel zondagmiddag een jongetje van twee jaar oud van vier hoog naar beneden. Hij overleed later diezelfde middag in het ziekenhuis.

,,Het kereltje heeft gevochten voor zijn leven,’’ zegt buurtbewoonster Fiona. Zij was buiten bij haar spelende kinderen, toen jongens die het ongeluk hadden zien gebeuren haar riepen. ,,Ik ben erheen gerend, en ik ben me wild geschrokken. Ik heb mijn EHBO-diploma’s, maar ik heb ook meteen mijn handen in de lucht gestoken; hier kon ik niets doen.’’

Tekening

De schok over wat er is gebeurd, zit er nog steeds in bij de ouders in de straat in Kanaleneiland, maar ook bij de kinderen. ,,Wij praten er onderling wel over,’’ zegt Fiona. ,,Maar voor de kinderen is dat toch een stuk lastiger. Daarom zijn we vandaag tekeningen met ze gaan maken bij speeltuin Anansi, om de hoek. Elk kind dat het wilde, kon voor het jongetje zijn eigen tekening maken. Hopelijk helpt ze dat, wat er is gebeurd een plekje te geven.’’

Volledig scherm Hulpverleners werden zondag massaal opgeroepen bij het tragische ongeval op de De Gasperilaan. © Michiel van Beers

De tekeningen zijn, samen met wat ballonnen, opgehangen aan een raam op de begane grond van de flat waar het jongetje naar beneden is gevallen. Volgens buurtbewoners was hij op dat moment met een bellenblaas aan het spelen. ,,Ik was er eerder dan de hulpverlening,’’ zegt Fiona. ,,Het was heel heftig, daar te moeten staan wachten en niets te kunnen doen. De ziekenwagen heeft hem weggebracht, een buurvrouw is nog mee geweest. Daar is hij nog een tweede keer gereanimeerd, maar helaas mocht het niet meer baten.’’ Het jongetje speelde af en toe met haar jongste, vertelt ze. Maar zijn naam kent ze niet. ,,De familie is erg op zichzelf. We groeten elkaar op straat, maar verder gaat het niet.''

Toedracht

Woningverhuurder Mitros werkt ondertussen nauw samen met de politie in het onderzoek naar de exacte toedracht van het tragische ongeval. Het lijkt erop dat de peuter op de vensterbank van het raam naast het balkon is gekomen en toen via het geopende raam naar buiten is gevallen. Het zijn zogenoemde uitzetramen, die niet helemaal geopend kunnen worden.

Enzo Grijseels, woordvoerder bij Mitros, zegt dat nu vooral de zorg uitgaat naar de getroffen familie en de wijkbewoners. Dat is volgens hem het allerbelangrijkste dat de familie goed wordt opgevangen. Hij bevestigt dat er nu een onderzoek wordt uitgevoerd hoe het kind op de vensterbank heeft kunnen komen. De woningen voldoen volgens hem aan alle veiligheidsvoorschriften. Pas als het onderzoek is afgerond, kan hij zeggen of Mitros aanpassingen gaat uitvoeren of niet.

Ongeval