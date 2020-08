Buurtbewoners Hoograven schrikken zich kapot na vondst explosieven die voor plofkraak bedoeld waren

DAN MAAR UTRECHT Vakantie in eigen land, is dat nou echt zo erg? Hajo gooide het roer om van Friesland naar Vinkeveen

19 augustus Vakantie in eigen land, is dat nou echt zo erg? AD Utrechts Nieuwsblad neemt deze corona-zomer een kijkje bij toeristen die hun vakantie in de regio Utrecht doorbrengen. Vandaag: Hajo de Bie uit Beesd. Hij vaart normaliter met familie op zijn jacht Denyel veel Nederlandse steden af. Nu lag hij een week coronavrij op de Vinkeveense plassen en zaterdag toch een dagje in Utrecht.