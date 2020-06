Buurtbewoners in De Meern: ‘David schoot zijn ex dood, twee weken nadat hun relatie werd verbroken’

Bij een schietpartij in een woning aan de Marketentserweg in De Meern is kort voor middernacht een vrouw om het leven gekomen. De vermoedelijke schutter is haar ex-vriend.

De politie wilde afgelopen nacht niet verder gaan dan zeggen dat het schietincident zich heeft voorgedaan in de woning van het slachtoffer en dat de vermoedelijke dader kort daarop is aangehouden. Dat de vrouw dodelijk is getroffen, kon politiewoordvoerder Bernhard Jens niet bevestigen. ,,Ik kan wel zeggen dat het niet gaat om een criminele afrekening of iets dergelijks, we moeten het zoeken in de relationele sfeer.’’

Buurtbewoners die in de vroege uren van de nacht in groepjes buiten op straat stonden, wisten het met zekerheid te vertellen: de twee zouden een relatie van enkele jaren hebben gehad, die een week of twee geleden is verbroken. Gisteravond zou de man, David, zijn spullen komen halen. Dat bezoekje moet totaal uit de hand zijn gelopen met een fatale schietpartij tot gevolg.

Volgens diverse geschrokken omstanders arriveerde de politie razendsnel en ‘met wel tien tot vijftien auto’s’ ter plekke. ,,Ze hadden honden bij zich en agenten droegen kogelwerende vesten. Ze gingen met getrokken pistolen op de woning af’’, aldus een omwonende. ,,Het leek wel een film.’’

Zij zag ook hoe de vermoedelijke dader met zijn handen boven het hoofd uit de woning kwam gelopen, in de boeien werd geslagen en meteen werd afgevoerd. Buurtbewoners die lawaai hoorden en buiten kwamen kijken wat er aan de hand was, werden kort na de schietpartij door agenten gesommeerd weer naar binnen te gaan.

Een overbuurvrouw noemde de vermoedelijke dader ‘een heel gewone jongen’. ,,Hij heeft geen vaste baan maar deed veel klusjes bij mensen. Hun eigen huurwoning heeft hij ook netjes opgeknapt. Een week of twee geleden vertelde hij ineens tegen zijn buurvrouw dat hun relatie over was en dat hij nu dakloos zou worden. Hij had geen plek om naartoe te kunnen. De twee hadden wel samen een camper. Daar heeft hij ook zeker een paar nachten in geslapen.’’

Omwonenden zeggen niet te hebben gemerkt dat de twee een slechte relatie hadden. ,,Het viel me wel op, dat hij vaak al heel vroeg buiten voor de deur zat. Daar zat hij altijd te roken, soms al om zes uur. Hij vertelde één keer dat hij al wakker was omdat hij weer op de bank had geslapen.’’