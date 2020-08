Buurtbewoners schrikken zich kapot na vondst explosieven die voor plofkraak bedoeld waren

Auto in vlammen opgegaan in IJssel­stein, politie gaat uit van brandstich­ting en is op zoek naar verdachte(n)

15:08 Een geparkeerde auto is vannacht in vlammen opgegaan. Dit gebeurde omstreeks 02.40 uur op de Jan Bijhouwerstraat in IJsselstein. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.