Buurtbewoners verzetten zich massaal tegen flexwoningen in Wijk bij Duurstede

Zo kijkt gemeente Utrechtse Heuvelrug terug op het vuurwerk­ver­bod: ‘Het moet ergens beginnen’

Was het vuurwerkverbod in de Utrechtse Heuvelrug een succes? Gezien de enorme hoeveelheid knallen in de zeven kernen rond de jaarwisseling niet. Maar het verbod is wél een signaal, niet alleen naar inwoners, maar vooral naar de landelijke politiek. ,,Zo kan het niet langer.”

3 januari