Buurtbus belandt in het water naast de Baronieweg in IJsselstein

Agenten vallen woning in Utrecht binnen: geen gijzeling, wel een verwarde bewoner

Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn vrijdagavond een woning aan de Weltevredenstraat in Utrecht binnengevallen. Aanleiding was de melding van een mogelijke gijzeling. Uiteindelijk bleek daarvan geen sprake. Vermoedelijk is de melding gedaan door een verward persoon die ook in de woning is aangetroffen.

24 juni