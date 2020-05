‘Buurtopa’ begint patrouille na speeltuinterreur in Veenendaal: ‘Treurig dat een paar gasten het zo verknallen’

Er is grote onrust onder kinderen en ouders rond een speeltuintje in de Veenendaalse wijk Dragonder. Jongeren van 14, 15 jaar treiteren daar kleinere kinderen uit de buurt. Die worden zelfs geslagen, geschopt, bedreigd en afgeperst. In ieder geval één buurtbewoner neemt nu het heft in eigen hand en is een fietspatrouille begonnen.