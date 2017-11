Café De Makerij in Maarssen mag weer open

Overlast

De Makerij mag onder voorwaarden weer open. In overleg met de gemeente en de politie hebben de eigenaren een verbeterplan opgesteld. ,,De eigenaren hebben ons laten weten maatregelen door te voeren en zijn inmiddels in gesprek gegaan met de buurt om de overlast terug te dringen. Zij hebben ons overtuigd dat het hen ernst is om ervoor te zorgen dat het in en rond het café voldoende veilig is op uitgaansdagen", aldus burgemeester Witteman. ,,In de komende periode zullen we de ontwikkelingen nauw blijven volgen.”