Café De Makerij in Maarssen-Dorp moet een maand dicht nadat daar afgelopen weekend voor de deur een enorme vechtpartij is geweest. Daarbij raakte een vader en een dochter ernstig gewond en werd ook een politie-agent aangevallen. De eigenaren zijn door de sluiting compleet verrast.

Het café aan de Kaatsbaan was pas sinds juni open, maar heeft volgens burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht al een aardige geschiedenis van overlastmeldingen op zijn naam staan. Ook is het café vorige week beboet voor het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Na de knokpartij van vorig weekend is voor Witteman de maat vol. Bij die vechtpartij op straat in de nacht van zaterdag op zondag gingen zo’n dertig mensen met elkaar op de vuist. De politie moest alle zeilen bijzetten om de vader en de dochter die er in betrokken waren, te bevrijden. De twee slachtoffers zijn door een ambulance naar het UMC gebracht.

Geweld

De politie moest zelfs extra mensen oproepen om de orde te herstellen. Daarbij werd ook door de politie geweld gebruikt, omdat ze belaagd werden door boze cafégangers. Er werd één man aangehouden. De politie doet nog steeds onderzoek naar de vechtpartij en verwacht nog meer aanhoudingen.

Witteman zegt geschokt te zijn over het buitensporige geweld dat heeft plaatsgevonden. Hij wacht de resultaten van het politie-onderzoek af en besluit daarna of het café wellicht nog langer dicht moet.

Het café moet vanaf morgen vier weken dicht en blijft in ieder geval tot en met 17 november gesloten. Mede-eigenaar Rick Manten zegt enorm te balen van de sluiting en meent ook dat die niet terecht is. ,,We hebben dinsdag nog een gesprek gehad met enkele ambtenaren en afgesproken een aantal verbeterpunten op papier te zetten. Twee dagen later worden we verrast door dit bericht.''

Weggestuurd

Bovendien had de knokpartij niets met De Makerij te maken, zegt Manten. ,,We hebben eerder die avond twee jongens weggestuurd, maar die waren helemaal niet bij dat incident betrokken.''

Over de overlast voor de omgeving was weinig bekend, zegt Manten. ,,Bij de gemeente is een stapel klachten voor onze neus gelegd met allerlei overlastmeldingen, maar waarom krijgen wij die niet eerder? Wij wisten van niks.''