Cameraploeg EO bedreigd en bestolen in Leidsche Rijn, daders worden even later aangehouden

toen en nu Wachten tot de Dom valt, is geen optie meer. Want dan ligt-ie in de Zadel­straat

Als, als, als… ‘Als de Dom valt, ligt-ie in de Zadelstraat’. Met deze uitdrukking slaan we in Utrecht elke discussie over onze toren dood. Want kom op zeg, als we in dit soort doemscenario’s gaan denken, kunnen we net zo goed meteen stoppen met die geldverslindende restauraties.

13 april