Cameratoezicht bij bushalte AZC Leersum

Vrijdag 30 november Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:24 Maarssen on Ice Met een lampionnenoptocht wordt vanavond de ijsbaan Maarssen on Ice officieel geopend. Om 19.00 uur trekt de lampionnenoptocht vanaf het Harmonieplein naar de schaatsbaan. Wethouder Hetty Veneklaas en kinderburgemeester Britt Klomp zijn aanwezig bij de opening. Na de opening mogen alle kinderen gratis schaatsen. De schaatsbaan blijft tot en met 6 januari. Op werkdagen is er tussen 09.00 en 15.00 uur schoolschaatsen. Vanaf 15.00 uur is de ijsbaan open voor iedereen.