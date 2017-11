Cameratoezicht Terwijde-West omdat situatie in wijk verslechtert

Rond de jaarwisseling worden de camera’s geplaatst in het gebied rond de Theemsdreef in Overvecht, schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad.

Pilot

Flexibel cameratoezicht is een pilot in Utrecht. Het betekent dat de gemeente drie camera's heeft die maximaal drie maanden op een bepaalde plek kunnen worden ingezet, als de actuele situatie daar om vraagt.

De gemeente Utrecht heeft gemerkt dat in Terwijde-West de afgelopen maanden de situatie is verslechterd. Er is sprake van overlast en criminaliteit, zoals autokraken en woninginbraken. Jeugdgroepen zouden hier achter zitten. Van Zanen schrijft dat er inmiddels voor tien personen gebiedsverboden in voorbereiding zijn. Ook houdt de politie extra toezicht en is er extra verlichting geplaatst. De camera’s komen daar nu bij.