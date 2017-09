Campingeigenaar Wildzicht: We hadden een bijna perfecte samenleving

Praten, dat deed Van Doorn (52) veel. Als hij wakker werd en had gegeten, maakte hij een ronde langs de bewoners. Of ze iets nodig hadden. „Ja, ik was wel een soort maatschappelijk werker. Een opleiding heb ik nooit gehad. Ik deed het naar eigen inzicht, waar ik een goed gevoel bij had. Daarnaast heb ik in al die jaren veel geleerd. Het is jammer dat het zo moet eindigen. De bewoners waren liever hier gebleven, maar het mag niet meer. Ik denk dat aan het einde van het jaar iedereen is vertrokken.”



De eerste bewoner stond in 1996 voor deur, net nadat de camping open was gegaan. „Dat was Rob”, weet Van Doorn nog goed. „Hij had niets meer, geen huis, geen werk, geen vrienden. Ik kende hem nog van vroeger, van school. Hij heeft hier bijna twintig jaar gezeten en is een jaar geleden overleden. Heel triest. Nog maar 52 jaar. Hij dronk te veel. Ik heb vaak geprobeerd hem van de alcohol te krijgen, maar dat is niet gelukt. Jammer genoeg.”