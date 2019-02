Carnavalsvierders door afgebroken balk van praalwagen gevallen

Het ongeval gebeurde een paar uur na de optocht in Schalkwijk. De wagen uit Cothen was op weg naar huis toen het misging in een bocht op de Nachtdijk, op de grens van 't Goy en Cothen. Een balk van de meters hoge wagen ‘Ik ga Bad-man’ brak af, waardoor een aantal carnavalsvierders naar beneden viel. Volgens een woordvoerder van de politie werden vijf jongeren met botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis.

Geschrokken

De bouwers van de carnavalswagen uit Cothen lieten vanochtend in een verklaring aan RTV Utrecht weten ‘erg geschrokken te zijn van wat er is gebeurd’. ,,Wij rijden als groep al een aantal jaar mee in de omgeving. We bouwen nu ook al een aantal jaren de kar en weten wat de regels zijn en houden ons daaraan. Er is niemand iets te verwijten, de chauffeur heeft niet gedronken en er werd niet te hard gereden. Zaterdagochtend is de kar gekeurd door de Platneuzen uit Schalkwijk en alles was in orde.’’